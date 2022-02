Sanremo 2002, Matteo Romano: cosa ci fa un cantante nato su TikTok all'Ariston?

Matteo Romano è "Quello di TikTok": l'anno scorso "Concedimi" diventa virale sul social e arriva il contratto discografico con Universal. Che lo porta a Sanremo Giovani dove si classifica terzo, guadagnandosi l'accesso alla sezione Big dove partecipa con una canzone che si intitola (guarda un po'...)"Virale", prodotta da Dardust e scritta con Federico Rossi e Alessandro LaCava.

19 anni, cuneese, si è appena trasferito a Milano per studiare all'università: "già solo essere qua è un onore immenso", racconta. "Essere in televisione è stimolante e per certi versi può fare paura. La mia comfort zone non è questa, è sui social. Ma alla fine ho la possibilità di partecipare a qualcosa di così grande e non c'è nulla di meglio che potessi sognare. Potro raggiunere un pubblico che sui social non c'è, anche fasce più alte. Spero che la mia musica possa diventare universale oltre che parlare alla generazione Z"

Nella serate delle cover canterà "Your song" di Elton John con Malika Ayane: "Volevo cantare in inglese: spesso su TikTok faccio cover così, mi piace molto. È una delle più belle canzoni d'amore: mai mi paragonerei a lui, ma mi ci ritrovo, perché scrive al piano e ha un linguaggio intimo. La collaborazione con Malika è nata dalla canzone: è una delle voci più belle che abbiamo in Italia, credo che le nostre vocalità siano simili e vadano bene assieme e sono contento che lei abbia accettato di duettare con me".