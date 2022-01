De Gregori e Venditti uniscono le voci e reinterpretano “Generale” e “Ricordati di me”

In attesa di vederli esibire insieme in concerto allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 18 giugno, Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due classici del loro repertorio “Generale” e “Ricordati di me”. Le versioni dei due nuovi brani, rispettivamente pubblicati nel 1978 da De Gregori e nel 1988 da Venditti, sono disponibili all’ascolto sulle principali piattaforme digitali a partire da oggi, 28 gennaio, e saranno inclusi in un esclusivo 45 giri da collezione in uscita il prossimo 4 marzo.

I due artisti - che esordirono insieme nel 1972 con l'album "Theorius Campus” a cui poi negli anni fecero seguito allontanamenti, frecciatine e riavvicinamenti - si ritroveranno insieme sul palco il prossimo giugno per recuperare il loro spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma previsto inizialmente il 5 settembre 2020 e successivamente rinviato al 17 luglio 2021 e poi al 18 giungo 2022 a causa dell’emergenza Coronavirus.