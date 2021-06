Venditti e De Gregori, rinviato al 2022 il concerto all'Olimpico

Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, è stato comunicato che il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico Di Roma previsto inizialmente il 5 settembre 2020 e poi il 17 luglio 2021, è posticipato al 18 giugno 2022. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. Per ulteriori informazioni sui biglietti www.friendsandpartners.it. Il concerto che avrebbe sancito la reunion dei Theorius Campus, così come si chiamava il duo - da loro composto - con il quale si fecero conoscere all'inizio della loro carriera, prima che le loro strade prendessero direzioni diverse, deve attendere ancora un po'.