Sanremo 2022, il sindaco: “C’è una ripartenza con il teatro pieno. È un Festival della ripresa”

In vista dell’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio prossimi, il sindaco della città dei fiori è stato ospite questa mattina - 26 gennaio - a Rtl 102.5 su Non Stop News con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro. Nel corso della sua partecipazione al programma radiofonico il primo cittadino di Sanremo Alberto Biancheri ha parlato degli ultimi preparativi per il Festival, delle misure anti-covid che la città sta mettendo in atto in previsione della prossima settimana e delle aspettative sulla manifestazione.

Confermando che tutto è pronto per Sanremo 2022, Biancheri ha affermato: “Stiamo lavorando, vi aspettiamo. Riflettevo in questi giorni con Amadeus sul fatto che abbiamo fatto tre Festival uno diverso dall’altro. Nel 2020 straordinario, rivoluzionario, con fiumi di gente. Lo scorso anno il teatro era vuoto, una città ferma. Quest’anno c’è una ripartenza, il teatro pieno, non è come il 2020 ma sicuramente è un Festival della ripresa”.

A proposito dell’organizzazione per l’ordine e la sicurezza, considerando anche il ritorno del pubblico in sala all’Ariston su cui si è espresso anche il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus qualche giorno fa, il sindaco di Sanremo ha poi assicurato: “È un Festival della ripartenza ma c’è sempre molta attenzione su quello che sta succedendo fuori e dentro i nostri ospedali”. E ancora: “Saranno monitorati tutti gli assembramenti, le forze dell’ordine controlleranno insieme ai nostri volontari, così come ci sarà una grande attenzione per le entrate e le uscite del teatro per tenere il pubblico in ordine. Immagino che ci sarà molta gente, gli alberghi sono pieni ma non ci saranno fiumi di gente. Sicuramente meno del 2020”.

Su eventuali misure straordinarie che il comune adotterà per il Festival, Biancheri ha successivamente dichiarato: “Sicuramente il protocollo RAI è molto severo. Io stesso per entrare nel casinò o nell’Ariston, nonostante abbia tre dosi di vaccino, ogni 72 ore faccio un tampone. Già questa è una misura importante. Anche i giornalisti che frequenteranno la sala stampa dovranno essere tamponati. Non ci saranno ordinanze specifiche, ma ci saranno nei pressi dell’Ariston per gli assembramenti. C’è l’obbligo della mascherina FFP2. Non ci sono misure straordinarie, ci si raccomanda di vaccinarsi”.

Con la speranza di tornare presto alla “normalità”, definendo Sanremo 2022 come “un festival della ripartenza”, Alberto Biancheri ha inoltre detto: “Penso che sia un festival della ripartenza. Anche l’anno scorso l’avevamo detto, poi le cose sono andate diversamente. Quest’anno credo che sia un qualcosa che sento che sta ripartendo, anche il fatto di avere il 100% del pubblico è un messaggio molto importante”, ha affermato il sindaco In ogni intervista che facciamo si finisce a parlare del covid, delle misure. Siamo tutti un po’ stanchi. È giusto parlarne, ma la mia speranza è quella di ritornare alla normalità, che nel 2023 si riparta”.