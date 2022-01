Sanremo 2022: il pubblico ci sarà. Al via la vendita dei biglietti

Al Festival di Sanremo torna il pubblico in sala. Dopo giorni di dubbi e timori è stata ufficializzata la presenza degli spettatori all'Ariston dall'1 al 5 febbraio, le date in cui si svolgerà il Festival 2022. Si è sciolto così uno dei nodi più delicati sulla kermesse: le vendite dovevano partire già all'inizio di questa settimana, ma RaiCom aveva deciso di mettere in standy-by le operazioni in attesa di vederci chiaro, anche in riferimento all'escalation di nuovi contagi da Covid-19 (gli amministratori comunali, cui spettano alcuni abbonamenti in prevendita, avevano ricevuto i soldi indietro). Il Teatro Ariston, riferiscono le testate locali, è stato equiparato alle altre location di spettacoli alle quali si può accedere con super green pass e nel rispetto delle norme anti-Covid attualmente in vigore. Niente sedie vuote, dunque: i cantanti in gara e gli ospiti si esibiranno di fronte a spettatori in carne ed ossa. I biglietti saranno in vendita da domani.