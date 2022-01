Mark Ronson scioccato dai Maneskin

Mark Ronson per mezzo del suo canale Twitter ha elogiato la performance "selvaggiamente rinfrescante" dei Maneskin lo scorso sabato al 'Saturday Night Live'.



Il quartetto romano ha eseguito la cover di "Beggin"" dei Four Seasons e "I wanna be your slave" incassando l'approvazione di Ronson che ha scritto: "scioccato da quanto sia stato selvaggiamente rinfrescante sentire un grande suono arrivare da tre musicisti, un cantante e nessuna base musicale. Bel colpo Maneskin".

shocked by how wildly refreshing it was to hear a big full sound coming from three musicians, one singer and zero backing track on @nbcsnl last night. Nice one @thisismaneskin — Mark Ronson (@MarkRonson) January 24, 2022

E' curioso sottolineare come, durante l'esibizione al 'Saturday Night Live', il frontman del gruppo Damiano David si sia autocensurato evitando di pronunciare i "fucking" (tre "fucking" e tre "motherfucking") presenti nel testo di “I Wanna Be Your Slave”, terzo singolo estratto dall'album “Teatro d’ira - vol. I” ( leggi qui la recensione ) pubblicato nel marzo dello scorso anno.

Questa censura si è resa utile perché la Federal Communications Commission, l'ente regolatore delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, bandisce dalle trasmissioni televisive "contenuti indecenti e volgari tra le 6 e le 22". Lo show, trasmesso in diretta in tutto il paese, deve fare i conti con le quattro fasce di fuso orario che interessano l'intera nazione: mentre a New York lo show è inserito in palinsesto alle 23,30, a Los Angeles l'inizio della stessa trasmissione è fissata per le 20,30, quindi ancora in fascia protetta.