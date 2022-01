Maneskin, il video dell’esibizione al Saturday Night Live

Nella serata di ieri, sabato 22 gennaio, i Maneskin sono stati ospiti del Saturday Night Live, uno dei più popolari programmi televisivi americani: la band capitanata da Damiano David, negli studi televisivi newyorchesi della NBC, hanno proposto dal vivo “Beggin’”, la rilettura del classico del 1967 dei Four Seasons originariamente pubblicata nell’EP di debutto del 2017 “Chosen” che negli USA ha venduto oltre un milione di copie, e “I Wanna Be Your Slave”, terzo singolo estratto da “Teatro d’ira - vol. I” lanciato - lo scorso agosto - da featuring con Iggy Pop.

Il passaggio in quella che è considerata una delle più prestigiose vetrine televisive del nord america è perfettamente funzionale alle prossime mosse dal vivo che il quartetto capitolino compirà negli USA: i Maneskin sono infatti stati annunciati nel cast della prossima edizione del Coachella Festival di Indio, in California, uno dei più importanti eventi all’aperto su scala internazionale che avrà per headliner - per la propria edizione 2022 - Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West.

Tra pochi giorni il gruppo sarà ospite alle settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, a poco meno di un anno dal trionfo sul palco del teatro Ariston dello scorso 6 marzo: il passaggio della band al prossimo Festival della Canzone Italiana è stata annunciata per il prossimo primo febbraio.