Molti sono stati gli omaggi tributati a Meat Loaf, scomparso la scorsa settimana alla età di 74 anni. Uno dei più originali ed inaspettati è stato indubbiamente quello rivoltogli dalla banda della guardia della regina britannica Elisabetta II che hanno eseguito una versione del classico del musicista statunitense "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" a Buckingham Palace a Londra.



Qui sotto potete prendere visione di un video del tributo a Meat Loaf ripreso dall'esterno dei cancelli di Buckingham Palace, residenza dei reali britannici.

"I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" è una canzone inclusa nell'album di Meat Loaf pubblicato nel 1993, “Bat Out of Hell II: Back Into Hell”. Il brano raggiunse la posizione numero uno in 28 paesi del mondo e si aggiudicò un Grammy per la migliore performance vocale rock solista.

L'album d'esordio di Meat Loaf, "Bat Out Of Hell", uscito nel 1977, è uno dei dischi più venduti di tutti i tempi con 43 milioni di copie. Il musicista texano ha pubblicato in carriera una dozzina di album in studio, l'ultimo di questi, "Braver Than We Are" (leggi qui la recensione), è stato pubblicato nel settembre del 2016.