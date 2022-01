Quella volta che Marilyn Manson disse di avere coniato il termine 'grunge'

In una intervista del 2015 rilasciata a Noisey Marilyn Manson, tra le altre cose, parlò anche degli albori della musica grunge. Brian Warner ricordò che a quel tempo lavorava come giornalista musicale e gli capitò di recensire il primo album dei Nirvana "Bleach", uscito nel 1989. In quella occasione coniò il termine "grunge" che poi venne universalmente usato per descrivere il suono della scena di Seattle.

Questo quanto dichiarato da Manson nell'intervista: "I Nirvana sono stati una delle band di cui ho parlato per primo come giornalista e voglio dire che ho coniato il termine 'grunge' in una recensione di “Bleach”. Tanto per gradire.” Ovviamente la dichiarazione non passò inosservata e l'oggi 53enne musicista dell'Ohio si spiegò più compiutamente in un'altra intervista con il magazine Esquire, tornando sui propri passi. Manson chiarì che in realtà non inventò il termine 'grunge' ma, semplicemente, lo rese popolare. Non nascose neppure che fu intenzionale da parte sua fare una dichiarazione del genere per attirare su stesso l'attenzione.

Ecco le parole proferite sulla questione a Esquire: "Fatemi chiarire. Non ho detto di avere inventato la parola. Ho detto che l'ho coniata, in quanto l'ho resa popolare. Penso di aver effettivamente scritto 'grungy'. Ma è piuttosto divertente che sia diventato un titolo di giornale. Sono come Furby. Mi premi, ed ecco il tuo titolo. Quindi, giusto per chiarire, ho semplicemente affermato di aver reso popolare la parola, il che non è molto preciso, considerando la distribuzione del periodico in cui l'ho scritta. Ma mi piace auto-esaltarmi".



Marilyn Manson dichiarò inoltre che, a suo parere, i Nirvana erano diversi dalle altre band di quella scena.

"Quando iniziai odiavo il rock n' roll. Si era all'apice del grunge e di molte band che chiamavo "rock comune" perché tutti volevano essere come l'uomo comune con le camicie di flanella e i .Pearl Jam e la loro battaglia contro Ticketmaster e tutta quella merda. I Nirvana erano diversi".



Molti sono portati a pensare che le band di Seattle agli inizi degli anni Novanta abbiano avuto per lo più suoni e stili molto simili, ma per Marilyn Manson i Nirvana non erano come gli altri, per lui erano i migliori.