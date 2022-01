I Simple Minds pubblicano una nuova versione di "Act of Love" del 1978

I Simple Minds hanno pubblicato una nuova versione di una delle loro prime canzoni, "Act Of Love". Questa è una rivisitazione di una delle prime canzoni scritte da Jim Kerr e Charlie Burchill nel 1978. La canzone non è mai stata registrata o pubblicata. L'uscita della canzone intende celebrare la prima esibizione del gruppo scozzese al Satellite City di Glasgow il 17 gennaio 1978.

Parlando di "Act Of Love", il frontman del gruppo, Jim Kerr, ha detto: "Nel corso degli anni la gente chiedeva: 'Quando hai pensato che i Simple Minds avessero il potenziale per farcela?' La mia risposta in automatico era sempre: 'Oh, non ci abbiamo davvero pensato'. Ma ora mi rendo conto che non dicevo la verità. Ho creduto che avessimo qualcosa di speciale non appena ho sentito Charlie suonare il riff di “Act Of Love”".E ha inoltre aggiunto: "Pensavo all'eccitazione di ciò che ci eravamo prefissati di fare. Nel pomeriggio provavamo in un edificio abbandonato nei Gorbals e io passavo davanti alla Biblioteca Govanhill, pensando all'idea della musa: una voce interiore che mi apparirà e fornirà l'ispirazione. Ecco di cosa parlava in origine la canzone. Ora mi guardo indietro, riflettendo su come la convinzione fosse reale. Quando Charlie ha suonato quel riff, mi ha fatto pensare che avremmo potuto farcela. Quella convinzione diventa il tuo atteggiamento, il tuo linguaggio del corpo, l'intera cultura della band".

I Simple Minds saranno in concerto in Italia la prossima estate per festeggiare i 40 anni di carriera. Questo il loro calendario: 12 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 14 al Teatro D’Annunzio di Pescara, il 15 in Piazza Duomo a Pistoia, il 17 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma e, infine, il 18 luglio all'Arena di Verona.