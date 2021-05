Simple Minds, posticipati al 2022 i concerti in Italia: le nuove date

Attraverso un comunicato stampa Live Nation ha informato che, “a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica e in merito ad assembramenti di persone”, i concerti della branca italiana del “40 years of hits tour” dei Simple Minds sono posticipati al prossimo anno.

Il gruppo scozzese, che inizialmente avrebbe dovuto suonare nel nostro Paese nel 2020 e poi si è visto costretto a rinviare gli show all’estate 2021, andrà in scena il 12 luglio 2022 al Teatro Antico di Taormina, il 14 luglio 2022 al Teatro D’Annunzio di Pescara per il Pescara Jazz, il 15 luglio 2022 si esibirà sul palco allestito in Piazza Duomo a Pistoia in occasione del Pistoia Blues Festival, il 17 luglio 2022 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest e il 18 luglio 2022 presso l’Arena di Verona. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. I titoli di ingresso sono in vendita su TicketOne.

Dopo la pubblicazione del greatest hit “40: The best of – 1979-2019”, uscito a novembre del 2019, lo scorso anno i Simple Minds hanno pubblicato la ristampa del loro album storico "Street fighting years”. Questo, originariamente uscito nel 1989, è tornato nei negozi sotto forma di edizione deluxe contenente il disco originale rimasterizzato, remix, B side e la registrazione integrale del concerto tenuto il 15 settembre 1989 all’Arena di Verona, in precedenza parzialmente edito solo nel dvd “Seen the lights” uscito nei primi anni 2000.