Sanremo 2022: Aka 7even è positivo al Covid ma è in buona salute

Di questi tempi era inevitabile che anche il festival di Sanremo avesse a che fare con la pandemia. A risultare positivo al tampone è infatti uno dei partecipanti alla prossima edizione della competizione canora rivierasca che prenderà il via il 1 febbraio per chiudersi nella serata finale di sabato 5 febbraio.

Ad avere contratto il Covid è il 21enne Luca Marzano meglio conosciuto come Aka 7even. “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19”. Queste le parole scelte dal musicista di Vico Equense Aka per comunicare la sua avvenuta positività. Ha inoltre aggiunto, “Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte! A presto”.

Davanti ad Aka 7even ci sono ancora un paio di settimane dunque è molto probabile che si negativizzi giusto in tempo per partecipare al festival canoro condotto anche in questa edizione da Amadeus. Sul palco del teatro Ariston Aka 7even presenterà “Perfetta così”, una canzone da lui scritta insieme a Vincenzo Colella, mentre la musica è firmata da lui e da Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca. Chiamato a descrivere il suo brano ha detto: “E’ un brano più cantato che rappato. Racconta del mio nuovo approccio alla vita, di un percorso di insicurezza che sono riuscito a colmare e rendere parte del mio carattere”.

Questo il nostro giudizio sul brano di Aka 7even vergato dopo l'ascolto in anteprima dedicato alla stampa dello scorso venerdì 14 gennaio: “Il finalista di Amici confeziona un brano pop dalle tinte rock. Una dichiarazione d’amore sincera che termina con dei cori finali alla Coldplay, tutti da cantare: “Sei bella così così così, nei tuoi difetti, nelle imperfezioni, baby giuro che tu sei perfetta così”. Il testo non spicca per originalità, ma al primo ascolto la struttura sonora regge.”