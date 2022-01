Kanye West pubblica la nuova canzone “Eazy”

Kanye West, che ormai ha cambiato nome in Ye, ha pubblicato oggi 15 gennaio un nuovo singolo in collaborazione con The Game. Nel corso degli anni i due hanno lavorato insieme su diversi progetti, dal brano “Crack music” del 2005 a “Wouldn’t get far” del 2007 fino a“Jesus piece” e “Mula”, ora hanno unito nuovamente le forze per presentare la canzone “Eazy” prodotta da Hit-Boy.

Nel brano Ye affronta il suo ruolo di genitore e il divorzio da Kim Kardashian, alludendo anche all’attuale rapporto tra la ex compagna e l’attore comico Pete Davidson. “God saved me from that crash… Just so I can beat Pete Davidson’s ass”, rappa infatti l’artista di Atlanta in un passaggio del testo.

Il singolo “Eazy” arriva a qualche mese di distanza dall’arrivo sui mercati dell’ultimo album di Kanye West, “Donda”, ed è la prima pubblicazione del rapper dall’uscita del disco. Nel frattempo, oltre a essere stato annunciato tra gli headliner del Coachella 2022, l’artista - che pare essere già al lavoro su un nuovo disco - ha comunicato la data di uscita del suo documentario che, intitolato ”Yeen Yuhs”, arriverà su Netflix il prossimo16 febbraio.