Kanye West: il documentario sulla sua vita ha una data di uscita

In molti hanno pensato che questo giorno non sarebbe mai arrivato visti i tanti, disattesi, annunci della star del rap. Invece è tutto vero: il prossimo16 febbraio su Netflix debutterà "Yeen Yuhs", il documentario in tre parti sulla vita di Kanye West. Oltre ad aver confermato la data di uscita, la piattaforma di streaming ha pubblicato il primo trailer di "Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy" che mostrerà “un ritratto intimo e rivelatore di Kanye West, partendo dai giorni della gavetta fino ad arrivare alla sua vita da superstar globale di oggi”.

L’annuncio di un “evento unico mondiale di tre settimane” fa pensare che. il primo film del 16 febbraio e gli altri due che seguiranno sono soltanto parte di una celebrazione più ampia dell’artista. Nel primo trailer pubblicato da Netflix si vedono i primi passi artistici di West (oggi conosciuto come Ye) accanto a immagini attuali dell’artista. Il documentario, il cui montaggio utilizza materiale girato nel corso di 21 anni, è stato realizzato da Coodie Simmons e Chike Ozah, due amici oltre che collaboratori della prima ora di West.