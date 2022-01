Ce lo meritiamo un altro album di Kanye, subito?

Un nuovo album di Kanye West? Subito? Oddio, subito è un parolone, conoscendo il rapper e i suoi tempi.

"Donda", il suo ultimo album, era diventato quasi una chimera, per non dire barzelletta: annunciato nella primavera del 2020, previsto per l'estate dello stesso anno e poi rinviato, rimaneggiato, ripensato innumerevoli volte, fino a quando Kanye non si è finalmente deciso a spedirlo nei negozi. Era il 29 agosto scorso. Ora arriva già la notizia di un nuovo album del rapper di "Stronger". Un vero e proprio successore di "Donda", intitolato "Donda 2": a parlarne non è stato il diretto interessato, che come noto non è proprio un chiacchierone (e quando parla fa danni: in .una delle poche interviste concesse dopo l'uscita di "Donda", questo autunno, ha rilasciato dichiarazioni sul MeToo e Marilyn Manson, coinvolto nelle realizzazioni del disco, che hanno inevitabilmente alzato un bel polverone negli Usa), ma il suo socio Steven Victor, che guida insieme a Kanye West l'etichetta GOOD Music.

"È il suo nuovo capolavoro", ha confidato Victor al magazine Complex, parlando del prossimo disco del rapper. L'indiscrezione di Steven Victor arriva a pochi giorni di distanza dalle immagini, circolate sui social, che vorrebbero Kanye West attualmente in studio insieme al collega Scarface, già memnro Geto Boys, tra i gruppi più importanti della scena hip hop americana.

Kanye West avrebbe fatto delle sessions anche con Post Malone, protagonista della nuova scena rap d'oltreoceano e campione delle classifiche con hit come "Rockstar", "Psycho", "Sunflower" e "Circles". I due avrebbero condiviso lo studio nientemeno che con Robin Pecknold dei Fleet Foxes, che in tempi recenti ha definito Post Malone "il più grande melodista della sua generazione".

Ye working on new music in the studio with Scarface last night (12.28.21) pic.twitter.com/Js8UnLjkC3 — Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) December 30, 2021

Nonostante le polemiche legate alle collaborazioni con Marilyn Manson, DaBaby e Chris Brown, tutti e tre finiti nella lista nera dello showbiz americano, seppur per motivi diversi (Manson e Brown per le accuse di violenza mosse nei loro confronti da alcune donne, DaBaby per alcune uscite considerate omofobe), con "Donda" Kanye West ha conquistato diverse nomination ai Grammy Awards 2022, tra i premi musicali più ambiti negli Stati Uniti.

Il 44enne rapper è in lizza nella categoria "Album of the Year" (dovrà vedersela con Jon Batiste e il suo "We are", Lady Gaga e Tony Bennett e il loro "Love for sale" e .la sua nemica Taylor Swift e il suo "Evermore"), "Best Rap Song" (con "Jail") e "Best Rap Album". La cerimonia di consegna delle statuette è in programma per il prossimo 31 gennaio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, ma il boom di nuovi contagi da Covid-19 degli ultimi giorni ha spinto gli organizzatori a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di un rinvio.