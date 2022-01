A inizio settimana il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder aveva svelato la tracklist del suo imminente nuovo album solista “Earthling”, che raggiungerà il mercato il prossimo 11 febbraio. Nella giornata di oggi ha invece pubblicato il terzo singolo del disco, intitolato "Brother the Cloud", che fa seguito ai precedenti “Long Way” e “The Haves”.

Oltre a "Brother the Cloud" il 57enne musicista statunitense ha rivelato che “Earthling” si gioverà dei contributi di alcuni big del rock quali Stevie Wonder, Elton John, l'ex Beatle Ringo Starr, Glen Hansard, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith e l'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer.

Tracklist:

01 Invincible

02 Power of Right

03 Long Way

04 Brother the Cloud

05 Fallout Today

06 The Dark

07 The Haves

08 Good and Evil

09 Rose of Jericho

10 Try

11 Picture feat. Elton John

12 Mrs. Mills

13 On My Way