Un pezzetto alla volta va a comporsi il puzzle che il prossimo 11 febbraio porterà alla pubblicazione del nuovo album solista del frontman del Pearl Jam Eddie Vedder, “Earthling”. Dopo i due singoli, “Long Way” e “The Haves”, usciti lo scorso anno, venerdì 14 gennaio giungerà anche il terzo brano del nuovo disco, intitolato “Brother the Cloud”.

Sul canale YouTube di Eddie Vedder è stato pubblicato un video che ha svelato la tracklist di “Earthling”, che è così composta:

Invincible

Long Way

Power of Right

Brother the Cloud

Fall Out Today

The Dark

The Haves

Good and Evil

Rose of Jericho

Try

Picture

Mrs Mills

On My Way