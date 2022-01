Brunori SAS, la videointervista di Ernesto Assante

Dario Brunori ha scelto la libertà. Libertà creativa, espressiva, personale. E ha provato a racchiuderla in un EP, intitolato “Cheap”, che è figlio di questa sua condizione, raggiunta peraltro nel momento del lockdown e dell’isolamento, quando la libertà fisica è stata costretta dalla battaglia alla pandemia. E in questa libertà si è preso la briga di essere cantautore, di prendere in giro il mestiere del cantautore, di pescare a piene mani dal serbatoio della grande canzone d’autore (Guccini, De André, ma anche Gaber e Jannacci), così come di fare ‘dissing’ sul mestiere alla maniera dei rapper. Il risultato è divertente, sorprendente, particolarissimo e maturo. Come ci racconta in questa intervista.