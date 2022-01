Sanremo 2022: ecco chi vincerà (per i bookmaker)

Il prossimo martedì 1 febbraio prenderà il via la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la manifestazione canora che per la sua intera durata – la serata finale avrà luogo sabato 5 febbraio - calamiterà l'attenzione di larga parte del pubblico televisivo italiano, ancora molto sensibile dopo tutti questi anni al fascino di questa immarcescibile competizione che quest'anno vede in lizza 22 tra cantanti e gruppi.

Lo scorso anno a trionfare sul palco del Teatro Ariston della cittadina ligure, insolitamente deserto a causa della pandemia, fu la band romana dei Maneskin con la canzone “Zitti e buoni”. Un brano che era stato inserito nel lotto dei favoriti sin da subito. Ma non accade sempre così, a volte a prevalere a Sanremo e ad incontrare i gusti del pubblico sono degli outsider poco considerati nell'opinione generale della vigilia che riescono a sovvertire i pronostici con la bontà della loro proposta.

Il Festival avrà inizio tra una ventina di giorni, il consiglio per chi volesse mettere alla prova la propria competenza musicale (e, perché no?, anche la propria fortuna) è quello di prendere in considerazione le quote dei siti di scommesse sin da ora, poiché con l'avvicinarsi della data di inizio della gara i pronostici forniti dai bookmaker si fanno sempre più precisi e le vincite meno ricche.

A seguire vi forniamo i pronostici ad oggi di tre siti di scommesse. Il numero che segue il nome del concorrente indica quante volte viene pagata la posta puntata - ad esempio, 10 euro puntati su Elisa alla SNAI verrebbero pagati 55 euro in caso di effettiva vittoria al festival di Sanremo della interprete di Monfalcone.

Snai

Mahmood e Blanco 5,50

Elisa 5,50

Achille Lauro 7,50

Emma 7,50

Sangiovanni 7,50

Noemi 10

Irama 12

Michele Bravi 12

Fabrizio Moro 12

La Rappresentante di Lista 15

Rkomi 15

Giusy Ferreri 20

Le Vibrazioni 20

Ana Mena 20

Aka7even 20

Massimo Ranieri 20

Dargen D'Amico 25

Giovanni Truppi 25

Gianni Morandi 25

Highsnob e Hu 33

Ditonellapiaga e Rettore 33

Iva Zanicchi 50

Stanleybet

Elisa 6,00

Sangiovanni 6,00

Emma 7,00

Mahmood e Blanco 7,00

Irama 10,00

Fabrizio Moro 10,00

Achille Lauro 10,00

Noemi 10,00

Le Vibrazioni 15,00

Michele Bravi 15,00

Ana Mena 15,00

Aka7even 15,00

Rkomi 15,00

Giusy Ferreri 15,00

La Rappresentante di Lista 20,00

Massimo Ranieri 20,00

Gianni Morandi 25,00

Highsnob e Hu 25,00

Dargen D'Amico 25,00

Giovanni Truppi 25,00

Ditonellapiaga e Rettore 35,00

Iva Zanicchi 50,00

Goldbet

Mahmood e Blanco 5

Elisa 6

Sangiovanni 7

Emma 7

Achille Lauro 8

Irama 11

Noemi 11

Fabrizio Moro 11

Michele Bravi 13

Ana Mena 16

Aka7ven 21

Massimo Ranieri 21

La Rappresentante di Lista 21

Dargen D'Amico 26

Highsnob e Hu 26

Le Vibrazioni 26

Rkomi 26

Giusy Ferreri 31

Giovanni Truppi 36

Gianni Morandi 36

Ditonellapiaga e Rettore 41

Iva Zanicchi 51