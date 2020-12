Sanremo 2021, partono già i pronostici: in testa Fedez e Michielin

Neanche il tempo di studiare il cast - spiazzante e di rottura, rispetto alla tradizione festivaliera - dei 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo, e soprattutto di ascoltare le canzoni scelte dal conduttore e direttore artistico Amadeus (il tradizionale ascolto per la stampa, che negli scorsi anni si teneva a gennaio nella sede Rai di Milano è stato posticipato a febbraio - restano da capire le modalità di svolgimento, causa pandemia), che sono già partite le scommesse sul vincitore. I bookmakers hanno dato ufficialmente il via ai pronostici, fissando le quote legate all'eventuale vittoria dei vari big in gara. In testa il duo composto da Fedez e Francesca Michielin: il 30enne rapper milanese e la 25enne cantautrice veneta all'Ariston canteranno "Chiamami per nome", con lo zampino di Mahmood (che compare tra gli autori assieme agli stessi Fedez, Michielin e Davide Simonetta e Alessandro Raina). Buone anche le quotazioni di Maneskin e Annalisa.

I favoriti

Snai quota la possibile vittoria di Fedez e Francesca Michielin a 4, Eurobet a 3.50 e Bbet a 5. La band romana lanciata da "X Factor" nel 2017 segue il duo di "Magnifico": la vittoria dei Maneskin, in gara con "Zitti e buoni", è pagata 5,50 volte la somma puntata da Snai, 6 da Eurobet e 8 da Bbet. Ha buone chance di vincere anche Annalisa, che all'Ariston farà ascoltare "Dieci": il suo trionfo è quotato a 8 da Snai e da Eurobet e a 10 da Bbet.

Le quote Snai: su Irama, Arisa e Ermal Meta, giù Ghemon, Bugo, Orietta Berti

Snai quota a 8 l'eventuale vittoria di Irama (in gara con "La genesi del tuo colore"), a 10 quelle di Arisa ("Potevi fare di più" è il titolo della canzone che presenterà all'Ariston) e di Ermal Meta ("Un milione di cose da dirti"), a 12 quelle di Noemi ("Glicine"), Malika Ayane ("Ti piaci così"), Gaia ("Cuore armato"), Aiello ("Ora"), Lo Stato Sociale ("Combat pop"), Fulminacci ("Santa Marinella"), a 15 quelle di Francesco Renga ("Quando trovo te"), Max Gazzè ("Il farmacista"), Fasma ("Parlami"), Gio Evan ("Arnica"), Random ("Torno a te"), a 25 quelle di Willie Peyote "Mai dire mai"), Extraliscio e Davide Toffolo ("Bianca luce nera"), Madame ("Voce"), a 33 quelle di Coma Cose ("Fiamme negli occhi"), La Rappresentante di Lista ("Amare"), Colapesce-Dimartino ("Musica leggerissima"). Fanalino di coda Ghemon ("Momento perfetto"), Bugo ("E invece sì") e Orietta Berti ("Quando ti sei innamorato"), le cui possibili vittorie sono quotate a 50.

Le quote Eurobet: bene Aiello e Annalisa. Bugo e Orietta Berti fanalino di coda

Eurobet quota a 8 l'eventuale vittoria di Aiello e di Annalisa, a 9 quella di Arisa, a 11 quelle di Ermal Meta, Irama e Noemi, a 13 quelle di Fulminacci, Gio Evan, Lo Stato Sociale e Random, a 15 quelle di Gaia, Malika Ayane e Max Gazzè, a 16 quella di Willie Peyote, a 21 quelle di Fasma e Francesco Renga, a 26 quella di Colapesce e Dimartino, a 31 quelle di Extraliscio e Davide Toffolo, La Rappresentante di Lista e Madame, a 36 quella dei Comacose e a 41 quella di Ghemon. Poco probabili, secondo l'agenzia, le vittorie di Bugo e Orietta Berti, entrambe quotate a 51.

Le quote Bbet: ok Irama e Gaia, scommessa Orietta Berti e Extraliscio con Toffolo

Bbet quota a 5 la vittoria di Irama, a 8 quella di Gaia, a 10 quelle di Arisa e Ermal Meta, a 15 quelle di Aiello, Noemi, Lo Stato Sociale, Max Gazzè e Francesco Renga, a 20 quelle di Fulminacci e Malika Ayane, a 25 quelle di Willie Peyote, Colapesce e Dimartino, Madame e Bugo, a 30 quelle di Gio Evan, Random, Fasma e Coma Cose, a 40 quella di Ghemon, a 50 quella de La Rappresentante di Lista, a 75 quelle di Orietta Berti e degli Extraliscio con Toffolo.