Concerti, LP: posticipata la data di Milano

Laura Pergolizzi, in arte LP, ha annunciato oggi - 5 gennaio - il rinvio della parte indoor del suo prossimo tour europeo, compreso il concerto italiano originariamente previsto a Milano per l’11 marzo. Come fatto sapere attraverso un comunicato stampa diffuso dalla società promotrice della data italiana, D’Alessandro e Galli, la tournée è posticipata “a seguito delle difficoltà poste dall’avanzare della crisi pandemica in molti paesi coinvolti nel tour” e il live milanese sarà recuperato il prossimo 8 settembre, sempre al Fabrique.

I biglietti già in possesso degli spettatori per il live di marzo rimarranno validi per quello di settembre. I titoli d’ingresso ancora disponibili per la nuova data, invece, sono già in vendita su www.dalessandroegalli.com.

Nonostante il rinvio dello show inizialmente previsto per la primavera, rimangono confermati i cinque concerti che la musicista di origine italiana terrà nel nostro Paese la prossima estate. Prima di andare in scena al Fabrique di Milano a settembre, LP presenterà dal vivo i brani del suo ultimo album, “Churches”, e canzoni tratte dal suo repertorio il 17 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Torino, il 18 luglio al MusArt Festival di Firenze, il 19 a Marostica, il 21 a Chieti e il 22 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma.