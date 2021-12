LP spiega per Rockol le tracce del nuovo lavoro

Esce oggi "Churches", nuovo album di Laura Pergolizzi in arte LP, artista che ha un forte rapporto con il nostro paese al di là delle sue origini.

In attesa dell sua venuta in Italia, prevista al Fabrique di Milano, l'11 marzo 2022, LP ha deciso di raccontare il nuovo disco a Rockol canzone per canzone: un album in cui LP racconta la sua versione della spiritualità e di Dio e della religione. Il disco prevede la collaborazione con Del Rio, "Churches" contiene collaborazioni con Valley Girl Lars Stalfors (Health, Local Natives, Cold War Kids), Dan Wilson (Adele, Pink, Leon Bridges, James Bay), Dan Nigro (Olivia Rodrigo, Carly Rae Jepsen, Sky Ferreira) e Isabella Machine Summers (Florence + The Machine). L'album è stato masterizzato da Emily Lazar (HAIM, Maggie Rogers, The Killers, Vampire Weekend, Coldplay). Dopo la data milanese di marzo, LP tornerà in Italia per 5 concerti dal 17 al 22 luglio a Stupinigi, Firenze, Marostica (Vicenza), Chieti e Roma.

Ecco il racconto di "Churches" canzone per canzone.

Angels

Prima di scrivere una canzone mi faccio una serie di domande: potrei cantarla ogni sera, a tutti i miei concerti senza stancarmene? Riuscirei ad emozionare il mio pubblico? Riuscirei a connettermi a livello emotivo con i miei fan? Sicuramente "Angels" è una di quelle canzoni che rispecchia tutte queste caratteristiche, che ha tutti questi elementi.

Can't let you leave

Questa è una vecchia canzone, scritta per la persona di "Lost on you", che amava questo brano. Ricordo che era davvero presa da questa canzone prima che ci lasciassimo... Stava rompendo con me e ho scritto un pezzo sul non voler essere lasciata sapendo che lo avrebbe comunque fatto, e non riusciva a smettere di ascoltarla.

Churches

Mi sembrava di aver toccato qualcosa che fosse significativo e allo stesso tempo qualcosa che volevo dire che non fosse di natura romantica. Penso di averlo detto esattamente come volevo: come vedo la spiritualità e la mia versione di Dio e della religione.

Conversation

Stavo quasi per non inserire questa canzone nell’album. Parla di Lauren (la sua ex compagna. n.d.r.), l’ho scritta appena prima di andare in tour e volevo solo che le cose tra noi funzionassero. E’ stato il mio modo di comunicare con lei in una maniera più adeguata e sento che qualche volta ci siamo riuscite.

Everybody’s Falling In Love

È stato molto difficile scrivere le parole di questo brano. Pensavo, tra me e me: con un testo del genere, cosa puoi fare? Ho fatto molti tagli di melodia e strofa, la pre produzione evidentemente era difficile. Ero un po’ stressata con i testi, mentre ciò dovrebbe essere divertente; sono diventata troppo seria per cui non mi sentivo ok, la mia ispirazione è stata "Matrix 3", la scena dei rave party, o Come ogni notte a Tulum - Papaya Playa a Tulum. Volevo che fosse divertente e irriverente e ad un certo punto ho deciso che funzionava.

Goodbye

Non penso che debba essere una cosa negativa dirsi addio o lasciar andare qualcosa. Sento che può essere l'inizio di un altro ciclo ed è quello che stiamo imparando. Non voglio necessariamente avere ragione. Non voglio essere l'unica da incolpare, ma ho problemi su problemi con le persone con cui sto e non mi scuserò per questo. Dico solo "Goodbye".

How Low Can You Go

È un po’ come una poesia dove ti prendi delle licenze poetiche, in questo caso su una serie di interazioni (che in realtà non vanno da nessuna parte) che ho avuto con persone o con donne. Stai con qualcun altro ma incontri qualcuno e hai questo tipo di connessione con loro. Ti chiedi cosa stanno facendo e come lo stanno facendo e a che punto sono della vita.

My Body

Fondamentalmente è su di me che sento di non ottenere ciò di cui avevo bisogno. Mi sento decisamente come se fossi uscita da me stessa, qualcosa di più di un dolore acuto come il tempo che passa quando tu vuoi essere con qualcuno con cui stai già.

One Last Time

Questo è stato un esercizio per portare Alex Fedder e il suo talento nel modo di scrivere canzoni che amo. Sapevo che lui sarebbe stato fantastico con me e Mike. Mike era in tour con me con la sua band Powers e ci è rimasto per una settimana circa in Grecia mentre dovevo aspettare con Alex per fare uno show privato a Cipro. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello scrivere lì e avevamo ragione.

Safe Here

Dan Nigro sta riscuotendo un incredibile successo con "Drivers License" di Olivia Rodrigo ed è un ragazzo molto talentuoso, che lavora sodo. Abbiamo sempre desiderato scrivere qualcosa di buono e alcune cose venute fuori sono interessanti. Questa canzone mi è sembrata subito qualcosa ed è un brano strano per me. So di cosa sto parlando, ma riguarda la mia dipendenza dall'amore tra gli altri tipi di dipendenze che ho. In un certo senso è quello che più di tutto porta la mia anima.

The One That I Love

È un classico di me che scrivo di te quando sono con te. È strano scrivere una canzone su qualcuno che resta. Non è una canzone di rottura, ma parla di "cosa dovrei fare"?

When We Touch

Dell’album, questa era l'ultima da scrivere, eccetto Poem. Erano passati 2-3 mesi dall'inizio della pandemia... Avevo appena iniziato a pensare a quanto tempo saremmo stati dentro questa situazione. Quando siamo «tornati», mi chiedevo quale fosse la prima cosa che volevo esprimere/condividere col pubblico.



Yes:

Lars Stalfers was a new person to work with. And he’s just a gem. A Lovely guy. I wrote another one with him that I hope is on the next record. I remember these sessions I couldn’t get myself there for some reason. I have a 30 minute late window and I was 2.5 hours late and felt guilty so I wrote them in a half hour because I felt bad making him wait around.

Lars Stalfers era una persona nuova con cui lavorare.

Ed è un gioiello. Un ragazzo adorabile. Ho scritto un altro brano con lui che spero sia nel prossimo disco. Ricordo queste sessioni in cui non riuscivo a trovarmi lì, per qualche motivo. Di solito ho una finestra di ritardo di 30 minuti ed ero in ritardo di 2,5 ore e mi sentivo in colpa, quindi li ho scritti in mezz'ora perché mi sentivo male a farlo aspettare!.

Rainbow:

In Rainbows that I wrote about Lauren, I could barely squeeze those lyrics out. Theres this weird familial deep rage and sadness connected to my father in there too. When the melody came out I could barely sing it when I was writing it because it was making me so emotional. I still forever will be like, “did I get all the things in there that I wanted to say?”

In Rainbows che ho scritto su Lauren, riuscivo poco a fatica a scrivere quei testi. C'è anche questa strana profonda rabbia e tristezza familiare collegata a mio padre. Quando è arrivata la melodia, riuscivo a malapena a cantarla mentre la stavo scrivendo perché mi stava emozionando tanto. Continuerò a dire per sempre: "Ho capito tutte le cose che volevo dire?"