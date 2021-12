Adele, tutte le canzoni di ‘One Night Only’

TV8 sta mandando nella serata di oggi, mercoledì 29 dicembre, “One Night Only”, speciale dedicato ad Adele prodotto da CBS registrato lo scorso 24 ottobre al Griffith Observatory di Los Angeles e presentato dalla regina della TV a stelle e strisce Oprah Winfrey. Nel corso dello show la cantante britannica ha eseguito brani inseriti nel suo ultimo, quarto album di inediti in studio, “30”, oltre che a episodi di repertorio presenti nella tracklist dei suoi dischi precedenti.

Ecco, di seguito, l’elenco dei brani eseguiti:

"Hello"

"Easy on Me"

"Skyfall"

"I Drink Wine"

"Someone like You"

"When We Were Young"

"Make You Feel My Love"

"Hold On"

"Rolling in the Deep"

"Love Is a Game"

Allo show hanno preso parte, in veste di ospiti, James Corden, Drake, Selena Gomez, Dua Lipa, Tyler Perry, Melissa McCarthy, Gayle King, Donald Glover, Nicole Richie, Seth Rogen, Gordon Ramsay, Molly Shannon, Ellen DeGeneres, Sarah Paulson, Holland Taylor, Aaron Paul, Jesse Tyler Ferguson, Tracee Ellis Ross, Gabrielle Union, Dwyane Wade, Kris Jenner, Lizzo, Ava DuVernay, Emma Watson e Leonardo DiCaprio. In Italia il programma ha debuttato su Sky Uno lo scorso 15 dicembre.

Secondo stime del Mirror Adele dai diritti di licenza di “One Night Only” potrebbe aver guadagnato diversi milioni di dollari.