Adele potrebbe guadagnare diversi milioni di dollari da uno show televisivo

Lo speciale dedicato ad Adele da Oprah Winfrey la cui prima parte è andata in onda ieri sera, domenica 14 novembre, sulla CBS, potrebbe rivelarsi un ottimo affare - in termini non solo promozionali, ma anche finanziari - per la voce di “Easy in Me”: secondo quanto riferito dal britannico Mirror, la cantante avrebbe siglato un accordo con la società produttrice dello show, la Fulwell 73 - tra i cui soci figura anche lo showman, attore e produttore James Corden - per assicurarsi una quota delle entrate generate dalla concessione dello show in syndication, cioè su tutti gli altri canali facenti parte del network.