I Maneskin conquistano due nomination ai Brit Awards 2022

Hanno mancato la candidatura ai Grammy Awards, per i quali a fine novembre sono stati invitati dagli organizzatori ad annunciare alcune delle candidature, ma ora i Maneskin si prendono in un modo o nell'altro una rivincita. La band romana ha conquistato due nomination ai Brit Awards 2022, i premi musicali più ambiti nel Regno Unito, assegnati dalla British Phonographic Industry, associazione che rappresenta le case discografiche oltremanica, agli artisti di maggiore successo nel paese. E che per importanza sono paragonabili proprio ai Grammy Awards statunitensi.

Forti dei successi conquistati nel corso di questo 2021, dal trionfo all'Eurovision Song Contest con "Zitti e buoni" al miliardo di streams complessivi a livello globale totalizzati su Spotify dall'album "Teatro d'ira - vol. 1", passando per il boom di "Beggin'", l'apertura per i Rolling Stones e le partecipazioni ai programmi di punta della tv statunitense, i Maneskin sono candidati ai Brit Awards 2022 nella categoria "Gruppo internazionale dell'anno" e "Miglior canzone internazionale dell'anno" con "I wanna be your slave". La cerimonia di consegna delle statuette si terrà il prossimo 8 febbraio alla O2 Arena di Londra.

Per vincere i due premi, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan dovranno vedersela rispettivamente con i BTS, i Silk Sonic di Bruno Mars e Anderson .Paak, i War On Drugs e addirittura gli ABBA da un lato e con - tra gli altri - Billie Eilish e la sua "Happier than ever", Doja Cat e SZA con "Kiss me more", Justin Bieber e Kid Laroi con "Stay", Olivia Rodrigo con "Good 4 U" e The Weeknd con "Save your tears".

"Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo in questi ultimi 365 giorni e non saremo mai in grado di ringraziarvi abbastanza per tutto questo", hanno scritto i quattro musicisti sui loro canali social ufficiali, ringraziando i fan per il supporto ricevuto in questi mesi.

Twooo nominations from the @BRITs Awards!



We’re now in race for “International Group” and “International Song” with IWBYS - this is just incredible 💜 #BRITs pic.twitter.com/alWCY9IeKG — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) December 18, 2021

Gli artisti che hanno ricevuto il maggior numero di nomination ai Brit Awards 2022 sono Adele, Ed Sheeran, Dave e Little Simz, con quattro candidature a testa. Adele, Ed Sheeran e Dave sono in lizza nelle categorie principali, "Album dell'anno", "Artista dell'anno" e "Canzone dell'anno", mentre Little Simz è in lizza anche nella categoria "Rivelazione dell'anno".