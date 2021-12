Il nuovo album di Tommaso Paradiso ha ora una data d'uscita

Il nuovo album di Tommaso Paradiso, il primo del cantautore da solista dopo il turbolento divorzio dai Thegiornalisti (e la conseguente fine del gruppo, tra i simboli dell'indie pop italiano degli Anni Duemiladieci), sembrava essere divento una sorta di chimera.

Se ne cominciò a parlare alla fine del 2019, dopo il concerto al Circo Massimo che mise la parola fine alla storia del trio di "Completamente" e dopo l'uscita del singolo d'esordio da solista di Paradiso, "Non avere paura", quando il cantautore romano annunciò il calendario del tour nei palasport "Sulle nuvole". Una serie di date in programma nell'autunno del 2020 nei principali palazzetti italiani per presentare le canzoni di quello che sarebbe stato il primo disco di Paradiso senza Marco Primavera e Marco Rissa. Poi una .serie lunghissima di rinvii, con la pandemia da Covid-19 che ha spinto diversi artisti a rimettere mano ai rispettivi calendari, Tommaso Paradiso compreso. Ora, a due anni dai primi annunci, arriva finalmente una data. "Space Cowboy", o "Vaccaro dello spazio", come lo stesso ex leader dei Thegiornalisti chiama scherzosamente l'album, italianizzandone il titolo, arriverà nei negozi il 4 marzo 2022.

Una data non casuale, per chi conosce la storia di Tommaso Paradiso e i suoi riferimenti. Il 4 marzo - ma del 1943 - nacque Lucio Dalla, di cui il cantautore romano non ha mai nascosto di essere un sincero fan (peraltro nel 2022 cadrà il decennale della scomparsa dell'artista bolognese). L'annuncio è arrivato su Instagram:

'Space Cowboy' uscirà il 4 marzo 2022. 'Ma non avevi detto gennaio?'. Sì amici lo so, ma di questi tempi si naviga nel mare delle incertezze (per non dire in quale altro mare si naviga), e programmiamo e riprogrammiamo a seconda del 'meteo'.

Paradiso ha fatto sapere che a gennaio terrà due concerti a Milano e Roma, presentando anche alcune delle canzoni che saranno incluse in "Space Cowboy". Il 21 gennaio l'ex frontman dei Thegiornalisti si esibirà sul palco del Santeria Social Club di Milano, il 23 sarà al Largo Venue a Roma. A proposito degli show, ha anticipato:

Questo è il mio piccolo regalo per chi da mesi e mesi ha in mano il biglietto dello Space Cowboy Tour aka Sulle nuvole tour (è la stessa cosa non vi allarmate cambia solo il nome) e per chi ha preordinato l'album. Saranno due show dove suoneremo un mix di vecchie e nuove canzoni (da 'Vol. 1' a 'Space Cowboy' per intenderci), esattamente così come accadrà in tour.

Le modalità di prenotazione per i due concerti di Milano e Roma, ai quali potrà - come lascia intuire lo stesso Paradiso - accedere solo chi ha già acquistato un biglietto per il tour nei palasport o preordinato il disco, saranno svelate nei prossimi giorni.

In questi due anni e mezzo trascorsi dall'addio ai Thegiornalisti e l'uscita di "Non avere paura" Paradiso non è affatto rimasto con le mani in mano. Dopo il singolo del 2019 sono usciti - nell'ordine - "I nostri anni", "Ma lo vuoi capire?", "Ricordami" e "Magari no". Un altro singolo, "La stagione del cancro e del leone", uscirà domani a mezzanotte. Il cantautore ha poi duettato con Elisa su "Andrà tutto bene" e con Rkomi su "Ho spento il cielo", scritto "Don't worry" per i Boomdabash e "Leoni al sole" per i Kolors. Fatto un cameo in "Sotto il sole di Riccione" degli YouNuts! (girato però prima dello scioglimento dei Thegiornalisti) e diretto un film tutto suo, che dovrebbe uscire in concomitanza con l'album - le canzoni di "Space Cowboy" potrebbero fungere da ideale colonna sonora della pellicola. In attesa dell'album e del tour, lo scorso marzo Paradiso ha anche aperto un ristorante.