Tommaso Paradiso apre un ristorante, in attesa di tour e disco

Abbiamo perso le tracce di Tommaso Paradiso? Il cantante, teoricamente, ha un tour in partenza tra un mese, il 15 aprile: le date sono quelle riprogrammate dello scorso autunno: probabilmente verranno rimandate a breve ulteriormente. Il suo ultimo singolo, "Ricordami", è dello scorso settembre. Lo scorso autunno il cantautore romano ha iniziato le riprese del suo primo film da regista, terminate a dicembre. Nelle ultime settimane è relativamente poco attivo sui social: tra i messaggi l'ultimo rilevante è della fine del mese scorso, in cui annunciava che il suo album di debutto come solista è fermo a tempo indeterminato:

Ora è tempo di aspettare. Voglio fare uscire il nuovo album quando la Storia lo consentirà. Quando potremo godere a pieno delle canzoni e delle emozioni. Me lo sto sparando a palla dentro casa ma non è la stessa cosa. Voglio fare uscire questo album quando potremo cantarlo dal vivo, tutti insieme. I social sono stati importanti in questo periodo, non possiamo negarlo. Ma a dire il vero... ci hanno anche un po' rotto il cazzo. Sarebbe bello, utopisticamente, una volta finita la pandemia, fare a meno di sti cazzo di telefoni e riprendere il controllo della vita vera. Ho fame di concerti, ho fame di verità. Sono in astinenza di quella adrenalina che ti spacca il corpo nel tragitto dal camerino al palco. Chiudo questo post, mi metto le cuffie, e vado ad ascoltare le nuove canzoni, come ogni sera d'altronde.

Ma intanto Tommaso Paradiso si è dato alla cucina - notoriamente altra sua passione. Ha aperto nei giorni scorsi - per essere chiuso subito dopo, per effetto del passaggio in zona rossa del Lazio - il suo nuovo ristorante, Tomà.

Il locale, situato nel Rione Prati a Roma in via Pompeo Magno, deve il nome al cantante e al suo socio, Matteo Santucci (imprenditore della ristorazione), che sono stati intervistati da Il Gambero Rosso, raccontando la filosofia del locale, basato sui Tomà, ovvero "ricette su una fettina di pane" (Polpo e patate con peperone crusco; cipolla caramellata, uovo sodo e riduzione di balsamico; broccoletti ripassati burrata e alici).

Il sito Tuttigiùparterre riporta il menù completo: non è una scaletta o una tracklist. Per quella bisognerà ancora attendere

Tomà (3 euro)

Broccoletti, burrata e alici

Polentina fritta e ceci con mousse di baccalà

Polpo e patate

Cipolla caramellata e uovo sodo

Maionese di pomodoro e prosciutto crudo di Trevico

Cicchetti (6-8 euro)

Alici fritte

Calamaretti fritti

Polpo arrosto

Vitello tonnato

Spuntature e salsicce

Polpette cotte e crude

Broccoletti ripassati e fagioni

Verza e patate

Carciofi e patate.

Primi

Spaghettoni con vongole veraci e bottarga (14 euro)

Risotto acquerello con crema di cavolfiore, animelle e tartufo (16 euro)

Gnocchi al ragù napoletano (12 euro)

Mugnaia aglio, olio e peperoncino (10 euro)

Secondi (15-16 euro)

Secreto iberico e verdurine

Pollo agli odori dell’orto

Totanetti e patate

Scamorza e radicchio arrosto.

Dolci (6 euro)

Tartelletta al limone

Torta caprese

Tiramisù e semifreddo all’alloro e genziana