Concerti, Tommaso Paradiso riprogramma il tour al 2022

Come altri suoi colleghi in precedenza, anche Tommaso Paradiso a causa del perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19 si vede costretto a riprogrammare il 'Sulle nuvole tour' il prossimo anno.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati.

Il concerto previsto il 15 aprile 2021 a Milano è riprogrammato per il 22 aprile 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Il concerto previsto il 18 aprile 2021 a Jesolo è riprogrammato per il 26 marzo 2022 al PalaInvent di Jesolo (VE). Il concerto previsto il 22 aprile 2021 a Roma è riprogrammato per il 7 aprile 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. Il concerto previsto il 26 aprile 2021 a Bologna è riprogrammato per il 3 aprile 2022 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Il concerto previsto il 28 aprile 2021 a Firenze è riprogrammato per il 29 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il concerto previsto il 30 aprile 2021 a Torino è riprogrammato per il 10 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino. Il concerto previsto il 2 maggio 2021 a Napoli è riprogrammato per il 31 marzo 2022 al PalaPartenope di Napoli. Il concerto previsto l’8 maggio 2021 a Reggio Calabria è riprogrammato per il 7 maggio 2022 al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Il concerto previsto l’11 maggio 2021 a Catania è riprogrammato per il 3 maggio 2022 al PalaCatania di Catania. Il concerto previsto il 5 maggio 2021 a Bari è riprogrammato per il 29 aprile 2022 al PalaFlorio di Bari.

Calendario aggiornato:

26 marzo 2022 - Jesolo (VE) @ PalaInvent

29 marzo 2022 - Firenze @ Nelson Mandela Forum

31 marzo 2022 - Napoli @ PalaPartenope

3 aprile 2022 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

7 aprile 2022 - Roma @ Palazzo dello Sport

10 aprile 2022 - Torino @ Pala Alpitour

22 aprile 2022 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum

29 aprile 2022 - Bari @ PalaFlorio

3 maggio 2022 - Catania @ PalaCatania

7 maggio 2022 - Reggio Calabria @ PalaCalafiore