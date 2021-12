Dave Grohl ha suonato i Clash insieme a Greg Kurstin

Le "Hanukkah sessions" di Dave Grohl proseguono in bellezza. Il frontman dei Foo Fighters ha condiviso su YouTube un video, girato in sala prove, in cui suona i Clash insieme a Greg Kurstin, produttore già al fianco di Paul McCartney e di Adele, da tempo braccio destro dei Foo Fighters. Dal repertorio della band simbolo del punk, l'ex Nirvana ha scelto nientemeno che "Train in vain", uno dei pezzi-simbolo dei Clash. Ecco il video in cui i due suonano il brano, qui sotto:

La cover di "Train in vain" arriva dopo quelle di "Big shot" di Billy Joel, "Take the box" di Amy Winehouse (fatta da Grohl con sua figlia Violet), "Jump" dei Van Halen, tra le altre.