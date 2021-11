Hanno preso il via le 'Hanukkah Sessions' di Dave Grohl

Hanno preso inizio le 'Hanukkah Sessions' di Dave Grohl con la cover della canzone di Lisa Loeb, "Stay (I Missed You)". Questo brano, inserito nella colonna sonora del film 'Giovani, carini e disoccupati' del 1994, è stato il più grande successo della musicista statunitense.

Hanukkah è una importante festa ebraica e anche se il frontman dei Foo Fighters non è ebreo, per queste 'sessions' ha lavorato insieme al produttore Greg Kurstin, che invece lo è. "Stay (I Missed You)" è la prima di otto cover di artisti ebrei che Grohl pubblicherà lungo tutta la durata di Hanukkah.L'anno scorso per le 'Hanukkah Sessions' Dave Grohl propose, tra le altre cover, quelle di "Hotline Bling" di Drake "Sabotage" dei Beastie Boys , "Fuck The Pain Away" dei Peaches e "Rock and Roll" dei Velvet Underground. Qui sotto l'intera serie di ciò che propose.Proprio "Rock and Roll" fu l'ultimo brano delle 'Hanukkah Sessions' dello scorso anno. Chiudendo quella serie Grohl commentò la sua iniziativa con questo pensiero: "Mentre il 2020 volge al termine e un altro Hanukkah finisce (il mio primo!). Mi vengono in mente le due cose che mi hanno fatto superare quest'anno: musica e speranza. Questo progetto, che inizialmente era iniziato come un'idea stupida, è cresciuto fino a rappresentare qualcosa di molto più importante per me. Mi ha mostrato che il semplice gesto di diffondere gioia e felicità fa molto, e mentre guardiamo avanti, dovremmo tutti fare uno sforzo per farlo, non importa quante candele siano rimaste da accendere sulla menorah."