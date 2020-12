Foo Fighters, Dave Grohl suona "Sabotage" dei Beastie Boys. Video.

Dave Grohl e il produttore Greg Kurstin, da tempo collaboratore dei Foo Fighters, hanno annunciato nelle scorse ore una nuova serie di cover per celebrare la festività ebraica di Hannukah. I primi ad essere stati reinterpretati dal leader dei Foo Fighters e da quello che è uno dei produttori più in voga degli ultimi anni, sono stati i Beastie Boys con il loro classico 'Sabotage'. Le intenzioni della coppia sono quelle di pubblicare ogni giorno della festività - dal 10 al 18 dicembre - una cover di brani appartenenti al repertorio di un artista di origine ebraica per dar vita alle Hannukah Sessions. Comunicando le intenzioni di fare qualcosa di diverso che le classiche canzoni di Natale in questo periodo, Dave Grohl e Greg Kurstin, hanno annunciato che per quest'anno così particolare hanno voluto regalare ai propri fan delle versioni particolari di cover rigorosamente ebraiche. Pur non essendo egli stesso di religione ebraica, Dave Grohl è molto familiare con i festeggiamenti di Hannukah a causa della famiglia di sua moglie che, probabilmente, ha voluto omaggiare con questa serie di registrazioni.

As the only Rock and Roll Hall Of Famers with a lyric about kugel, we thought it would be a shanda to not kick off this party with New York’s (and Abraham’s) finest…known by some as Shadrach, Meshach, and Abedenego known by their Imas & Abbas as @beastieboys!#HanukkahSessions pic.twitter.com/QbDSWNhXaO — Foo Fighters (@foofighters) December 11, 2020

La prima cover ad essere pubblicata per le Hannukah Sessions da Dave Grohl e Greg Kurstin è stata 'Sabotage' dei Beastie Boys. La canzone della band newyorkese contenuta nell'album del 1994 "Ill Communication" è stata rifatta dai due con Grohl impegnato a cantare e suonare la batteria mentre al produttore sono stati affidati synth e tastiere. Tutti i membri dei Beastie Boys vengono da famiglie di origine ebraica e la mamma di Mike D - Hester Diamond - è tra le mamme protagoniste del libro "From Cradle To Stage" scritto da Virginia Grohl, madre di Dave, in cui si racconta la storia delle madri dietro le rockstar.