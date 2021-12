FLASH - Sanremo 2022: i nomi dei big stasera al Tg1

I nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2022 saranno annunciati da Amadeus questa sera in diretta durante il Tg1 delle 20. Una decisione presa a sorpresa dal conduttore e direttore artistico della kermesse per mettere la parola fine al rincorrersi di voci, rumors e indiscrezioni sul cast. Due i collegamenti previsti nel corso dell'edizione serale del Tg1. I nomi dovrebbero essere 22, ai quali si aggiungeranno poi il 15 dicembre i due vincitori di Sanremo Giovani. Ma non è escluso che Amadeus allunghi l'elenco, viste le tante proposte arrivate sul suo tavolo in questi mesi.

L'annuncio era inizialmente previsto proprio per la prima serata Rai1 del 15 dicembre di Sanremo Giovani, in diretta dal Teatro Casinò di Sanremo. Poi la fuga di notizie ha spinto Amadeus a rivedere i suoi piani, anticipando l'annuncio.

Queste le ultime sul toto-nomi. Della lista dovrebbe far parte, a sorpresa, Tommaso Paradiso. Lo riferisce l'Ansa: "Avrebbe ceduto alle sirene di Amadeus, anche in vista di una nuova visibilità dopo l'addio ai Thegiornalisti". Clamoroso sarebbe il ritorno di Achille Lauro, già in gara nel 2019 con "Rolls Royce", nel 2020 con "Me ne frego" e ospite fisso del Festival 2021 con i suoi "quadri". Praticamente certa la presenza nel cast di Emma, Elisa, Gianni Morandi (forse con il figlio rapper Tredici Pietro), Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Fabrizio Moro.

Corposa - scrive l'agenzia - la pattuglia dei giovani che sembrano già aver ipotecato un posto nel cast: Sangiovanni e Aka 7even (entrambi lanciati da "Amici"), Rkomi (il suo "Taxi Driver" è tra gli album italiani di maggiore successo di quest'anno), l'outsider Ariete (19enne laziale di Bomba Dischi, etichetta già dietro al successo di Calcutta, Carl Brave e Franco126, Giorgio Poi, Pop X, Psicologi).

Previsto anche un ritorno di Irama, costretto ad esibirsi in video al Festival 2021 dopo essere entrato a contatto con un positivo. Si fanno poi i nomi di Noemi, Giusy Ferreri, Ana Mena, Giovanni Caccamo, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Fast Animals and Slow Kids, Orchestraccia, le Vibrazioni, The Kolors, Ministri, Marlene Kuntz. A sorpresa potrebbe arrivare addirittura Cosmo.