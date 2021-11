Concerti, Uriah Heep: una data in Italia a ottobre 2022

Gli Uriah Heep hanno annunciato le date del loro prossimo tour europeo, la cui inaugurazione è fissata per il 9 settembre del prossimo anno ad Amburgo, in Germania: la storica formazione londinese il cui nucleo originale è oggi rappresentato dal solo chitarrista Mick Box sarà di scena al Teatro Dal Verme di Milano il 18 ottobre 2022.

“Finalmente possiamo celebrare il nostro 50° anniversario”, ha fatto sapere Box, riferendosi al ritardo nell’organizzazione della serie di eventi dovuto alle misure restrittive prese dai governi del Vecchio Continente per arginare l’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2: “Potremmo anche essere due anni indietro rispetto alla ricorrenza effettiva, ma - ehi - questo renderà i festeggiamenti ancora più speciali. Non vediamo l'ora di essere in tour, per rockeggiare duro e condividere questa celebrazione con i nostri meravigliosi fan”.

Il calendario confermato dalla band prevede 61 concerti in 28 paesi, in un arco di tempo che va da inizio settembre a metà dicembre del prossimo anno: dopo il debutto in Germania, la tournée dirigerà alla volta di Lussemburgo, Cipro, Irlanda, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Spagna, Croazia, Serbia, Romania, Grecia, Polonia, Ucraina, Lituania, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria e Turchia, dove si concluderà il 15 dicembre al KucukCiftlik Park di Istanbul.