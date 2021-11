Concerti, Anastacia: cinque date in Italia a settembre 2022

A distanza di oltre due anni dai suoi ultimi show italiani, Anastacia è pronta a tornare a esibirsi in Italia: la cantante nata a Chicago ha annunciato un tour per celebrare i ventidue anni dal suo esordio discografico che il prossimo anno farà tappa anche nel nostro Paese.

Non a caso, il nome scelto per la prossima tournée europea e britannica della 53enne artista statunitense è “I’m outta lockdown - The 22nd anniversary”, che rievoca il titolo del suo singolo di debutto “I'm outta love”, originariamente pubblicato come anticipazione del suo primo disco “Not that kind” uscito nel giugno del 2000, giocando sull’unione tra questo e il ritorno degli eventi dal vivo dopo il lockdown.

Come fatto sapere da Anastacia con una serie di post condivisi sul proprio account Instagram, il tour farà tappa in Italia il prossimo 21 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano, il giorno seguente al Teatro Brancaccio di Roma, prima di proseguire il 24 al Teatro Metropolitan di Catania, il 26 al Teatro Verdi di Firenze e il 27 al PalaBassano di Bassano del Grappa.

I biglietti per i prossimi concerti della voce di “Left outside alone” sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale della cantante a questo indirizzo.

L’ultimo album dato alle stampe da Anastacia è “Evolution” del 2017, a cui ha fatto seguito nel 2020 la pubblicazione della cover di “Stronger (What doesn't kill you)”, canzone originariamente interpretata da Kelly Clarkson.