Sam Fender si misura dal vivo con Bruce Springsteen

Durante il concerto di ieri sera all'Alexandra Palace di Londra Sam Fender insieme al frontman della band australiana dei Gang Of Youths Dave Le'aupepe ha proposto una cover di "I'm On Fire" di Bruce Springsteen, brano incluso nell'album del Boss del 1984 “Born in the U.S.A.” (leggi qui la recensione).

The Boss is always the boss, but @samfendermusic totally stole Alexandra Palace with an enrapturing Dancing in the Dark tonight pic.twitter.com/GG9mZHKG44 — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) November 21, 2021

I due hanno proposto il brano come primo bis del concerto. A seguire il 27enne rocker britannico Fender ha proseguito nel suo omaggio a Bruce Springsteen interpretando un altro brano tratto da “Born in the U.S.A.”, ovvero "Dancing In The Dark".Sam Fender ha presentato dal vivo i brani del suo ultimo album "Seventeen Going Under" ( leggi qui la recensione ) pubblicato lo scorso mese di ottobre. La scaletta del live è stata completata da alcune canzoni del suo album d'esordio del 2019, “Hypersonic Missiles” ( leggi qui la recensione ).

Setlist:

‘Will We Talk?’

‘Getting Started’

‘Dead Boys’

‘All Is On My Side’

‘Mantra’

‘The Borders’

‘Spice’

‘Howdon Aldi Death Queue’

‘Get You Down’

‘Spit Of You’

‘Seventeen Going Under’

‘Play God’

‘I’m On Fire’

‘Dancing In The Dark’

‘Saturday’

‘Hypersonic Missiles’