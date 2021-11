ABBA: esce il CD e il video del singolo natalizio ‘Little things’

Gli ABBA hanno annunciato che il loro primo singolo natalizio, il brano “Little things” incluso nel loro nuovo album “Voyage” (leggi qui la nostra recensione), uscirà in formato CD il prossimo 3 dicembre.

Come riportato dal New Musical Express la band svedese, che ha dato alle stampe il suo nuovo disco - il primo in 40 anni - lo scorso 5 novembre, pubblicherà anche un video a tema natalizio della canzone.

Il quartetto ha annunciato l’uscita del CD attraverso un post condiviso sui social svelando la copertina:

Nella recensione di “Voyage” - che ha raggiunto il numero uno nelle charts inglesi e il cui vinile è da record in UK - pubblicata su Rockol a firma Gianni Sibilla, “Little things” è stata presentata così:

“La canzone natalizia del disco: piano e voci poi gli archi: “Little things, like your sleepy smile/As the brand new day is dawning/It’s a lovely Christmas morning/And why don’t we stay in bed for a while”. Si chiude con un coro di bambini, un po’ cheesy, come spesso lo sono le canzoni di Natale”.