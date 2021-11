ABBA: "Voyage" al numero uno nelle charts britanniche

204.000 copie vendute nei primi sette giorni dalla pubblicazione fanno di "Voyage" degli ABBA non solo l'album più venduto in meno tempo del 2021 (nelle classifiche britanniche, ma anche l'album dalla migliore performance dopo "Divide" di Ed Sheeran, uscito quattro anni fa. Con questi numeri, "Voyage" (qui la recensione di Rockol) ha conquistato la vetta delle charts: è il decimo album di studio degli ABBA ad ottenere questo risultato, a quarant'anni di distanza da "The Visitors", che andò al numero 1 il 19 dicembre del 1981.

Le vendite di "Voyage" sono costituite al 90% da copie fisiche, di cui 29.000 in vinile; il che fa di "Voyage" il vinile più velocemente venduto del secolo, superando di gran lunga le 24.500 copie vendute nel 2018 dal vinile di "Tranquility Base Hotel & Casino" degli Arctic Monkeys.

Con questa prima settimana al vertice della classifica gli ABBA raggiungono le 58 settimane al primo posto in carriera, dietro solo ai Beatles e a Elvis Presley.

Inoltre, con dieci album al numero uno, gli ABBA sono in ottava posizione in questa speciale graduatoria, dietro a Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Robbie Williams, Madonna, Springsteen e David Bowie.