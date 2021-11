La rinascita del vinile passa (anche) per le performance di vendita fatte registrare non solo dai capolavori di catalogo ma anche, e soprattutto, dalle nuove uscite. Rilevante, in questo senso, è l’exploit della versione LP di “Voyage”, album che ha visto gli ABBA riaffacciarsi sui mercati discografici dopo circa quarant’anni di assenza.