Adele presenta per la prima volta dal vivo tre canzoni di "30"

Ieri sera Adele ha interpretato per la prima volta dal vivo tre canzoni del suo prossimo album "30", in uscita il prossimo 19 novembre. Tutto ciò è avvenuto durante lo speciale televisivo trasmesso dalla CBS intitolato 'Adele: One Night Only'.



Le nuove canzoni presentate da Adele sono state "I Drink Wine", "Hold On" e "Love Is A Game". Oltre a questo, nello speciale a lei dedicato Adele ha rilasciato una intervista ad Oprah Winfrey, annunciata come la sua "prima conversazione televisiva di ampio respiro sul suo nuovo album, sulle storie dietro le canzoni, la vita dopo il divorzio, la perdita di peso e l'allevare suo figlio Angelo".

"30" è il quarto album della musicista britannica e giunge a sei anni da "25" ( leggi qui la recensione ), pubblicato nel novembre del 2015. Fino ad ora del nuovo disco è stato pubblicato solamente il singolo "Easy On Me". La gran parte delle canzoni dell'album parlano del suo divorzio da Simon Konecki nel 2019.