Gli Stereophonics pubblicano un'altra anticipazione dal nuovo album

Il prossimo 4 marzo vedrà la luce il nuovo album di inediti in studio degli Stereophonics, ideale successore di “Kind” del 2019. L’uscita del disco, intitolato “Oochya!”, è stata annunciata lo scorso mese di settembre insieme alla pubblicazione del primo singolo estratto dal lavoro, “Hanging from your hinges”. Ora la band gallese ha offerto un’altra anticipazione dell’album.

Kelly Jones e soci, infatti, hanno pubblicato il nuovo singolo “Do ya feel my love?”, disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme digitali.

Il brano sarà accompagnato da un video che, diretto da Maxim Kelly, sarà presentato in anteprima questa sera alle 19 su YouTube e disponibile nella clip di seguito.

A proposito del nuovo album, “Oochya!”, il leader del gruppo Kelly Jones ha raccontato: “Quando siamo arrivati nel nostro studio, non sembrava nemmeno che stessimo facendo un nuovo album. Abbiamo registrato insieme solo per una settimana. Un sacco di lavoro per 'Oochya!' è stato fatto dal vivo. Chi l’ha sentito dice che suona come un 'Best Of', ma di inediti. È come un mixtape, con molti stili diversi”. Ha aggiunto: