Billy F. Gibbons (ZZ Top): una canzone per Natale

Billy F Gibbons, da cinquant'anni membro e frontman degli ZZ Top, ha anche pubblicato finora tre album da solista (il più recente è "Hardware", uscito in giugno).

All'approssimarsi del periodo natalizio, il chitarrista pubblica una sua personalissima versione della classica "Jingle Bells", virata in chiave blues e con qualche piccola variazione nel testo - oltre a un paio di epici assolo di chitarra (c'è anche un solo di armonica alla Jimmy Reed).

Registrato in giugno a Nashville con Michael Fiorentino, il brano uscirà anche in versione fisica, su 45 giri in vinile rosso trasparente; la copertina raffigura dieci Cadillac una sull'altra in forma di albero di Natale.

