Mondo vinile: Abba, Vasco, War on Drugs

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

Il disco della settimana: ABBA

"C'è un vecchio detto nell'industria musicale: non far passare mai più di 40 anni tra un album e l’altro”: scherzano, gli Abba. Ma intanto, l'uscita di "Voyage" a 4 decenni da "The visitors" (1981) è un evento mondiale, tanto da essere pubblicato in una pletora di formati diversi. Lo abbiamo raccontato canzone per canzone, qua.

Da recuperare in vinile: Vasco

Venerdì 12 esce finalmente "Siamo qui" Il nuovo disco di Vasco Rossi, a 6 anni di distanza dal precedente. Il Blasco non è stato fermo in questo periodo, tra ristampe dei suoi primi lavori, dischi dal vivo, singoli ed edizioni limitate: si può riscoprire la discografia a partire da qua.

L'esclusiva: War on Drugs

"I don't live here anymore" dei War On Drugs è uno degli album rock più interessanti usciti nelle ultime settimane: la band di Adam Granduciel si conferma uno dei nomi di punta della nuova scena, con un suono che pesca dal sound americano degli anni '80 e 90.. Questo venerdì l'album arriva anche in vinile in una versione esclusiva in vinile rosso, recuperabile qua.

La classifica della settimana

Per una volta, una classifica tutta nuova, o quasi: In testa arriva dritto "=" di Ed Sheeran, seguito da

Nayt e dal ritorno degli Oliver Onions (sì, quelli della sigla di "Sandokan"). Ci sono pure i Pink Floyd, quarti con una nuova pubblicazione (La ristampa di "A momentary lapse of reason", mentre "The dark side of the moon" scende all'8° posti). Salmo e Blanco, 1° e 2° secondi due settimane fa, sono ora 9° e decimi, mentre Ultimo - primo settimana scorsa - scende al 6° posto. Qua la classifica completa della settimana.