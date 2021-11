Touché, il giovane rapper "benedetto" da Massimo Pericolo

Amine Amagour, in arte Touché, è un rapper classe 2003 nato a Padova di origini marocchine. Coltiva la passione per il rap francese fin da giovanissimo e ha deciso di mettersi alla prova nel 2020 con un dissing su YouTube che ha riscosso parecchio interesse, chiamato "Seba la Pute”, che in poche settimane arriva a mezzo milione di visualizzazioni. Ne nasce un remix a fine giugno 2020 con Massimo Pericolo, Barracano e Crookers. Da quel momento il giovane talento di Padova inizia a dimostrare singolo dopo singolo sempre più maturità e soprattutto una storia da raccontare, la sua.

“Benedetto” da Massimo Pericolo, che collabora nella traccia “Guadagni”, una delle migliori del progetto, Touchè ha pubblicato il suo album d’esordio “Il minorenne più bastardo” per TopOnly Records. Dentro c’è tecnica da vendere, sonorità hip hop conturbanti, fra i punti di forza del disco, e fotografie in chiaro-scuro di quello che vede e vive. Ad accompagnarlo in questo viaggio di sedici canzoni, oltre all’artista di Brebbia, ci sono anche Vettosi, Tonino, Rayan, Intifaya, Slings, Luchitos e Big P al microfono mentre le produzioni sono di Crookers, TY1, Miller, Linch, No Label e Vaporstef.

“Ho 17 anni - racconta Touchè - e un anno fa ho deciso di mollare tutto, la famiglia, gli amici e il divertimento. Mi sono messo a lavorare per crearmi un futuro, per questo sono il minorenne più bastardo”. Nel disco racconta la sua vita, rappata con rabbia e voglia di rivalsa: in “Sbarcato nel ’90”, per esempio, spiega che cosa l’ha portato dal Marocco all’Italia, la voglia e la necessità di una vita decente, lontano dalle trappole dei quartieri più disagiati.