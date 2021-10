Gary Rossington torna in concerto con i Lynyrd Skynyrd dopo l'intervento al cuore

Gary Rossington, l'ultimo membro originale rimasto dei Lynyrd Skynyrd, è tornato sul palco sabato ad Atlanta, in Georgia, quattro mesi dopo essere stato operato d'urgenza al cuore. I suoi compagni di band via social hanno così salutato il suo ritorno, "È stata una sorpresa meravigliosa riavere Gary sul palco ad Atlanta. Continua a stare meglio, Boss!".

La notizia dell'intervento di Rossington era arrivata lo scorso 23 luglio. Anche nel 2019 il chitarrista aveva subito un intervento chirurgico al cuore. Nonostante i problemi di salute del decano della band, il gruppo ha continuato il tour del 2021, originariamente previsto come quello dell'addio.

Questo il messaggio dei Lynyrd Skynyrd diretto al loro pubblico per spiegare il motivo per cui hanno ripreso il tour nonostante l'assenza di Rossington, sostituito alla chitarra da Damon Johnson: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Gary Rossington perché si riprenda da un intervento chirurgico d'urgenza al cuore. Gary è a casa a riposarsi e riprendersi con la sua famiglia. Vuole che tutti sappiano che sta andando bene e si aspetta un completo recupero. Dopo lo scorso anno, la chiusura del paese e tutto ciò che abbiamo passato, Rossington ha incoraggiato la band ad esibirsi in sua assenza. La musica è un potente guaritore! Sentivamo tutti che fare gli spettacoli e portarvi la musica era un'opzione migliore rispetto all'annullare le esibizioni. Auguriamo a Gary una pronta guarigione e rivedremo la Skynyrd Nation molto presto! Per favore, dite qualche preghiera per la famiglia Rossington e se volete lasciare un messaggio (positivo) fatelo! Lui non vede l'ora di leggerli!”.

I problemi cardiaci di Gary Rossington, che deve compiere 70 anni tra circa un mese, come riportato più sopra non sono affare recente. Oltre al problema della scorsa estate e all'intervento nel 2019, infatti nel 2003 gli venne applicato un quintuplo bypass e nel 2015 ebbe un attacco di cuore.