Qual è la band australiana preferita dai musicisti australiani?

Un sondaggio che ha coinvolto 150 musicisti australiani, fra i quali Jon Farriss (INXS), Dave Faulkner (Hoodoo Gurus), Olivia Newton-John, John Farnham e altri, ha dato un risultato piuttosto prevedibile: secondo i suoi connazionali, il gruppo australiano preferito è gli AC/DC (al secondo posto si sono classificati gli INXS).

Ecco la graduatoria dei primi 25:



1. AC/DC

2. INXS

3. Cold Chisel

4. Midnight Oil

5. Crowded House

6. Bee Gees

7. Divinyls

8. Silverchair

9. Easybeats

10. You Am I

11.

Little River Band.

12. Nick Cave & the Bad Seeds

13. Powderfinger

14. Paul Kelly and the Coloured Girls/The Dots/The Messengers

15. Church

16. Presets

17. Savage Garden

18. Dragon

19. Skyhooks

20. Living End

21. Icehouse

22. Tame Impala

23. Loved Ones

24. Saints

25. Empire of the Sun