Arriva il profumo di Billie Eilish: ‘Una delle cose più eccitanti che abbia mai fatto’

Billie Eilish ha annunciato di essere prossima a lanciare sul mercato il suo primo profumo. Attraverso un post condiviso sui suoi profili social ufficiali, la 19enne cantautrice californiana ha presentato ai suoi fan la fragranza “Eilish”, descritta dalla stessa voce di “Bad guy” come il suo “profumo preferito al mondo”.

Nel messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto di Billie Eilish con in mano la boccetta del suo profumo a forma di mezzo busto di donna color oro, si legge:

“Sono emozionata di condividere finalmente con voi la mia prima fragranza ‘Eilish’. È un profumo che inseguo da anni e anni ed è la mia fragranza preferita al mondo. Il profumo è sempre stato una parte enorme della mia vita e della mia esistenza da quando ho memoria, ed è stato un sogno creare questa fragranza e dare vita alle mie idee. È stata una delle cose più eccitanti che abbia mai fatto. Non vedo l’ora, presto sarà vostro”.

Mentre nel post della cantante non viene indicata una data d’uscita, dalla descrizione riportata sulla pagina Instagram dedicata alla fragranza “Eilish” - ripresa come storia su Instagram dalla popstar - si evince che il profumo arriverà sui mercati il prossimo mese di novembre.

All’inizio del mese di ottobre è stato confermata la partecipazione di Billie Eilish - la quale il prossimo anno sarà in Europa per un tour nel Vecchio Continente a supporto del suo ultimo album "Happier than ever", che al momento non prevede show in Italia - in qualità di headliner alla prossima edizione del Glastonbury Festival.