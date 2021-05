Billie Eilish annuncia il tour mondiale: ma l'Italia non c'è

Tornerà in Europa nel 2022, Billie Eilish. Ma non farà tappa in Italia. Almeno: al momento non sono previsti concerti della popstar statunitense, diventata un fenomeno mondiale grazie al successo dell'album "When we all fall asleep, where do we go?" del 2019, nel nostro paese il prossimo anno, dopo la cancellazione del concerto in programma il 20 luglio a Milano agli i-Days e poi cancellato per l'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

La voce di "Bad guy" ha svelato il calendario del tour legato all'album "Happier than ever", atteso nei negozi per il prossimo luglio: partirà il 19 settembre da Las Vegas e poi, dopo alcune date in America in programma tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, arriverà al di qua dell'Atlantico. Prima tappa Belfast, nel Regno Unito, il 3 giugno 2022 alla SSE Arena. Billie Eilish si esibirà poi a Dublino, Manchester, Londra, Glasgow, Birmingham, Amsterdam, Francoforte, Colonia, Parigi, Antwerp e Berlino. La data più vicina all'Italia è quella in programma il 2 giugno 2022 a Zurigo, in Svizzera.

Happier Than Ever, The World Tour 2022

Tickets on sale Friday 5/28https://t.co/xdAwqecmmn pic.twitter.com/nrXI3G1udt — billie eilish (@billieeilish) May 21, 2021

Le richieste di rimborso del biglietto e/o voucher eventualmente ottenuto in seguito alla cancellazione del concerto a Milano già in programma la scorsa estate dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2021 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l'acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.