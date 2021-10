Vasco Rossi, è uscito il video di "Siamo qui"

Il conto alla rovescia, che condurrà fino al 12 novembre, giorno della pubblicazione del nuovo album di Vasco Rossi "Siamo qui", è iniziato. L'attesa che dura da ben sette anni, tanto è trascorso da "Sono innocente" (leggi qui la recensione) uscito nel novembre 2014, sta per avere termine.

Per cadenzare al meglio questa attesa è stato pubblicato oggi il video di "Siamo qui", title track e secondo singolo tratto dall'album. La clip, girata in Puglia, a Spinazzola, in alta Murgia, è stata diretta da Pepsy Romanoff, all’anagrafe Giuseppe Romano, regista di fiducia di Rossi - già chiamato a coordinare la realizzazione di “Vasco Modena Park - Il film” del 2017 e “Vasco Non Stop Live 018+019” del 2019. Protagonista del video è l'attrice Alice Pagani.

Sempre a proposito di "Siamo qui", sui propri canali social Vasco Rossi ha pubblicato l'affettuosa recensione del disco del noto giornalista musicale Vincenzo Mollica. La potete vedere e ascoltare qui sotto.