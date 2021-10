Tori Amos, online il nuovo singolo ‘Spies’

Dopo “Speaking With Trees”, Tori Amos ha reso disponibile online una seconda traccia da “Ocean to Ocean”, il nuovo album di inediti in studio che la cantautrice e performer originaria di Newton, North Carolina, spedirà sui mercati il prossimo 29 ottobre: sui principali canali streaming intestati all’artista è infatti comparsa “Spies”, nuovo brano presente nella tracklist dell’ideale successore di “Native Invader” del 2017 registrato da Amos in compagnia di Mark Hawley (chitarra), Jon Evans (basso), Matt Chamberlain (batteria, e in passato collaboratore di star internazionali come Bruce Springsteen e Peter Gabriel e di voci italiani di alto profilo come Elisa, Tiziano Ferro e Zucchero) e John Philip Shenale (tastiere).

Tori Amos ha definito il suo nuovo album “un disco sulla perdita e su come affrontarla”: “Quando hai vissuto abbastanza a lungo, per fortuna puoi riconoscere di non essere la madre che vorresti essere, la moglie che vorresti essere, l’artista che vorresti essere. Ho compreso che per cambiare questa sensazione dovevo scrivere dal posto in cui si è. Ero nel mio inferno privato, così mi sono detta: è da lì che devi partire. L’hai già fatto, in passato”.