Frank Zappa, a novembre in Italia il documentario di Alex Winter

Se ne parla dal 2015: Alex Winter aveva fatto sapere di essere al lavoro su un documentario sul Frank Zappa. L'anno scorso "Zappa", che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2017 e che aveva causato un'accesa discussione tra i figlio del rocker, ha avuto una prima distribuzione limitata sul territorio anglosassone. Ma ora c'è una buona notizia: il documentario verrà distribuito anche sul territorio italiano, da Nexo Digital: sarà nei cinema dal 15 al 17 novembre ZAPPA,

Il film comprende molti materiali inediti, grazie all'accesso agli archivi della famiglia: film, progetti rimasti incompleti, interviste mai viste prima e registrazioni di concerti. Il film racconta la storia del musicista attraverso le testimonianze della vedova di Zappa, Gail Zappa, e di molti dei suoi storici collaboratori musicali, tra cui Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White.

Spiega il regista Alex Winter:

A me e al produttore Glen Zipper sembrava incredibile che non ci fosse ancora un documentario definitivo e completo sulla vita e sui tempi di Frank Zappa. Abbiamo deciso di realizzarlo noi: di raccontare una storia attraverso un film che non è un documentario musicale né un film biografico convenzionale. È la saga drammatica di un grande artista e pensatore americano; un film che desidera trasmettere la portata della prodigiosa della produzione creativa di Zappa e l'ampiezza della sua straordinaria vita personale e politica. Innanzitutto, volevo creare un'esperienza cinematografica molto umana e universale su un individuo straordinario